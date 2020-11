Monokular - jaki wybrać? Cenne wskazówki dla każdego

Zanim zdecydujemy się na zakup monokularu, musimy pamiętać o dopasowaniu jego parametrów do naszych potrzeb. Mowa tu o określeniu miejsc, a także sytuacji, w których go wykorzystamy. Na rynku znajdziemy wiele modeli, warto więc postawić sobie pytanie: jaki wybrać monokular, by nie przepłacić a cieszyć się sprzętem przez długi czas?

Monokular — podstawowe cechy

Podczas zakupu monokularu, musimy wziąć pod uwagę kilka szczegółów, mogących mieć duże znaczenie w czasie jego eksploatacji. Mowa to o możliwości korzystania z lunety ręcznie lub opcji zamocowania jej w części czołowej kasku, co w efekcie pozwoli na stabilne zamontowanie. Istotna jest także obudowa monokularu, która powinna być wykonana z materiału kompozytowego, dzięki czemu będzie ona trwała i solidna.

Ponadto musimy zwrócić uwagę także na kąt widzenia, który powinien być duży, by ograniczyć konieczność korekty ustawienia sprzętu podczas pracy. Jeśli chodzi o rodzaj optyki, to powinna być ona wielowarstwowa, co jest optymalnym rozwiązaniem w lunetach dobrej klasy. Nie możemy również zapomnieć o czasie pracy na baterii, który w mniejszych modelach zużywa mniej energii, co zapewnia wiele godzin użytkowania.

Wodoodporność i nocna obserwacja

Jeśli planujemy obserwacje obiektów na wakacjach lub w miejscach o dużej wilgotności, wodoodporność to podstawowa funkcja, jaką powinien posiadać nasz monokular. Uchroni ona sprzęt przed pyłem, piaskiem, kurzem, parowaniem wody, które niekorzystnie wpływają na działanie lunety. Warto pamiętać o tej opcji, dzięki czemu monokular będzie trwały, niezawodny oraz zapewni nam wygodę użytkowania w terenie.

Z kolei narzędziem, które pozwoli nam na nocne obserwacje bez zakłóceń, jest wbudowany noktowizor. Dzięki niemu bez problemu dostrzeżemy każdy szczegół w nocy np. zwierzynę, ludzi, czy przyrodę. Dodatkową opcją jest również oświetlacz podczerwieni, pozwalający na obserwację w kompletnych ciemnościach.

Monokular do użytku codziennego

Kiedy chcemy wykorzystać monokular do codziennej obserwacji przyrody np. podczas spacerów, najlepszy rozwiązaniem jest prosty kompaktowy model. Powinien on zajmować mało miejsca np. mieścić się w kieszeni, być poręczny, lekki oraz posiadać praktyczne dodatki m.in. smycz oraz płócienny pokrowiec. Cechy takie jak możliwość regulacji ostrości są nam niezbędne. Przydadzą się też warstwy antyobiciowe, zapewniające większy komfort użytkowania.

Monokular dla zawodowców

Osoby pracujące jako wojskowi, detektywi czy policjanci, potrzebują zaawansowanych modeli monokularów, pozwalających na niezawodną obserwację nawet w trudnych warunkach. Ich sprzęt optyczny powinien więc być lekki, wyposażony w zoom z opcją ustawienia ostrości przybliżonego obrazu. Ponadto dodatkowym atutem są nowoczesne parametry takie jak: zastosowanie technologii odbijania powłok na pryzmatach (świetna jakość obserwacji niezależnie od warunków), czy możliwość ustawienia sprzętu na statywie (przydatna funkcja podczas długotrwałej obserwacji).

