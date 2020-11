Rode VideoMic Pro. Czym wyróżnia się na tle innych? Wskazówki przed zakupem

Rode VideoMic Pro to kompaktowy mikrofon, służący do ujęć dźwiękowych podczas filmowania kamerą lub aparatem cyfrowym. Zarówno wielu profesjonalistów, jak i amatorów stawia właśnie na niego. Poza podstawową wersją ma on również swoich następców takich jak Rode VideoMic Pro+ lub Rycote, które są od niego droższe. Jednak niezależnie od konkretnego rodzaju, za mikrofony tego producenta zapłacimy co najmniej ok. 700 zł.

Rode VideoMic Pro. Cechy charakterystyczne

Rode VideoMic Pro to wysokiej klasy mikrofon, posiadający doskonałą jakość w małej, ergonomicznej i lekkiej konstrukcji, która z pewnością nie utrudni nam nagrywania filmów. Wyróżnia się on elastycznym systemem montażu oraz ultralekkim kablem połączeniowym. Jest zasilany bateryjnie (9V), dzięki czemu wymiana baterii jest szybka i prosta.

Dużym atutem jest jego solidna, a zarazem lekka obudowa, która dzięki idealnemu zintegrowaniu z osłoną przeciwwietrzną, zapewnia nam rejestrację materiału dźwiękowego na najwyższym światowym poziomie. Oznacza to, że nie musimy martwić się już o szumy czy zakłócenia w trakcie nagrywania. Ponadto posiada ona również uchwyt antywstrząsowy i możliwość zamontowania go na tyczce mikrofonowej.

Specyfikacja Rode VideoMic Pro

Planując zakup mikrofonu do kamery, musimy zwrócić uwagę na jego parametry, tak aby były zgodne z naszymi potrzebami. Oto najistotniejsze z nich dotyczące modelu Rode VideoMic Pro:

kapsuła pojemnościowa

stopka do montażu na kamerze/aparacie cyfrowym

minimalne zużycie baterii do 70 godzin pracy

stereofoniczne wyjście typu mini-jack

przełącznik filtra górnoprzepustkowego 80Hz

trójpozycyjny tłumnik PAD: -10dB, 0, +20dB

charakterystyka kierunkowości: superkoloidalna

zasilanie: 9V

pobór prądu: 7.8mA

pasmo przenoszenia: 40Hz-20kHz, filtr górnoprzepustowy 80Hz, 12dB na oktawę

dynamika [DIN IEC651]: 114 dB [IEC651, IEC268–15]

impedancja wyjściowa: 200 Ohm

stosunek sygnału do szumu: 74 dB SPL

ekwiwalentny poziom szumu: 20 dB SPL

maksymalny SPL: 134dB SPL [@ 1kHz, 1% THD przy obciążeniu 1KOhm]

maksymalne napięcie wyjściowe: +6.9dBu [@ 1% THD przy 1KOhm]

czułość: -38 dB [15 mV @ 94 dB SPL] +/- 2 dB @ 1kHz

złącze: Złącze: mini-jack stereo 3,5 mm

wymiary: 95mm x 43mm x 150mm

waga: 85g

Kupując mikrofon Rode VideoMic Pro możemy być pewni, że nie zawiedziemy się jego solidnością i doskonałą jakością podczas pracy.

