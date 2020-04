Jaki dysk przenośny wybrać? Niezbędne wskazówki dla każdego

Dysk zewnętrzny to przenośny nośnik danych, wyposażony w interfejs USB 2.0 lub nowszy, SATA, Lightning lub Thunderbolt (typ zależy od sprzętu, dla jakiego dedykowany jest nośnik). Często trzymamy na nim kopie zapasowe plików oraz dane, które możemy przenosić np. między miejscem pracy a domem. Co więcej, jeśli nasz sprzęt posiada zbyt mało miejsca na dysku wewnętrznym, zewnętrzny model to świetny sposób na uporządkowanie dużej ilości danych w jednym miejscu. Wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje — SSD oraz HDD. Jaki dysk przenośny jest lepszy? Oto krótkie porównanie.

Jaki dysk zewnętrzny wybrać — HDD czy SSD?

Poszukując dysku zewnętrznego, musimy wziąć pod uwagę jego cenę, która w zależności od modelu oraz pojemności może wynosić nawet około tysiąca złotych. Tańszy, ale mniej odporny na uszkodzenia jest typ dysku talerzowego HDD.

Składa się z ruchomych talerzy i głowic, mogących podczas upadku się zniszczyć. Dyski HDD są zdecydowanie tańsze, ale ich główną wadą jest szybkość, z jaką system czyta z niego pliki. Jeżeli zależy nam na dużej pojemności, ponieważ chcemy przechowywać zdjęcia czy filmy — dysk HDD sprawdzi się doskonale, a przy tym oszczędzimy kilkaset złotych w stosunku do SSD.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Drugi typ to tak zwany dysk zewnętrzny półprzewodnikowy SSD, składający się z pamięci flash, a nie ruchomych konstrukcji. Jest to ogromny plus, gwarantujący dodatkowe bezpieczeństwo danych oraz znacznie usprawniający działanie dysku. Dyski SSD umożliwiają systemowi szybszy dostęp do plików, co jest odczuwalne w pracy samego systemu, grach czy podczas używania programów do obróbki zdjęć i filmów.

Te dyski są znacznie częściej wybierane na dyski systemowe — te na których instalujemy Windows, czy inny system operacyjny. Przede wszystkim dlatego, że zapewniają bardziej wydajną pracę, ale też dlatego, że są droższe w stosunku do HDD. Decydując się na dysk przenośny, najważniejsze jest więc odpowiedzieć sobie na pytanie — jakie dane chcemy na nim przechowywać?

Jakie parametry są najistotniejsze?

Poszukując dysku zewnętrznego do komputera, laptopa czy konsoli, najważniejsze są jego parametry. Oto podstawowe funkcje, na których musimy się skupić:

Pojemność: im jest większa, tym lepiej, zawsze bardziej przyda nam się model z dużą pojemnością "na zapas"

Typ: HDD (tańszy, mniej wydajny) lub SSD (droższy, wysokiej jakości)

-Interfejs: przeważnie dyski podłączane są do komputera za pomocą USB. Niektóre z nich trzeba podłączyć w inny sposób m.in. za pomocą WiFi. Warto przed zakupem upewnić się, w jaki sposób możemy podłączyć dysk do naszego sprzętu.

Szybkość zapisu i odczytu: na ten parametr powinniśmy zwrócić uwagę, decydując się na model SSD, który właśnie tymi cechami się szczyci.

Prędkość obrotowa: to właśnie ona jest istotna podczas wyboru dysku HDD. Posiada dwa rodzaje 5400 (cichsza praca) oraz 7200 (wyższa wydajność).

Dodatkowe wyposażenie: niektóre typy posiadają m.in. czytnik kart SD, automatyczne szyfrowanie, wbudowane WiFi, oprogramowanie do backupu.

Producenci elektroniki cały czas prześcigają się w nowych funkcjach i modelach produktów. Jednak w przypadku dysków przenośnych, warto postawić na znaną i cenioną markę. My polecamy sprzęt firm takich jak Toshiba, Samsung, Sandisk, Intenso. Jeśli nadal nie wiemy, jaki dysk przenośny zakupić, nie spieszmy się z wyborem i skupmy się na parametrach. Oto inne poradniki, które pomogą nam w tej decyzji: